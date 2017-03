“Não vai faltar vacina para ninguém em Guarapari. A população precisa se acalmar”

“É preciso que a população se acalme. Todos vão ser vacinados. Não vai faltar vacina para ninguém em Guarapari”. Esta afirmação é da secretária municipal de saúde, Camilla Freire, durante entrevista coletiva para anunciar as ações que o município irá adotar para ampliar a vacinação contra a febre amarela na cidade.

Durante uma entrevista coletiva na tarde de hoje para a imprensa local, a secretária e vários gerentes ligados à imunização, esclareceram algumas questões sobre como vai funcionar a vacinação em massa na cidade.

A partir desta sexta-feira (03), as escolas da rede municipal vão receber equipes de agentes de saúde para aplicar a vacina nos alunos e nos familiares deles. Esta é uma estratégia para tentar desafogar as unidades de saúde que estão aplicando a vacina.

“Não vai faltar vacina contra a febre amarela em Guarapari. Nós estamos recebendo e vamos continuar recebendo a vacina para aplicar em toda a população. O serviço vai ser intensificado e teremos o ‘Dia D’ em várias unidades de saúde do município. É muito importante que a população tenha calma e entenda que não motivos para pânico. A doença não chegou na cidade”, declarou a secretária.

Até o momento cerca de 8 mil pessoas já receberam a vacina em Guarapari, sendo que a maioria é de pessoas que viajariam para áreas de risco e moradores da zona rural da cidade, próximo a matas e florestas.

Até o momento apenas um macaco foi encontrado morto por causa da febre amarela em Guarapari. Foi em uma região de mata fechada na localidade de Santa Luzia, na divisa entre Guarapari e Marechal Floriano.

Distribuição de senhas para evitar confusão

Nos postos de saúde onde serão realizados os mutirões de vacinação, serão distribuídas senhas para evitar confusão entre os moradores da cidade. Quem chegar na fila para vacinar e não tiver senha, não receberá a dose.

Na unidade de saúde Dr. Roberto Calmon, no Centro, e no Centro Municipal de Saúde, em Itapebussú, a média diária de senhas será de 120. Nos demais postos, quando tiver vacinação, a média de senhas será de 60 a 80 por dia. Os números podem variar de acordo com a estrutura de cada unidade de saúde.

Combate ao mosquito ainda é o mais importante

O mosquito Aedes Aegypti, além de transmitir a dengue, o Zica Vírus e a Chicungunha, também é o transmissor da febre amarela e por isso é importante o morador continuar monitorando o quintal de casa e evitar que a água se acumule.

A partir de amanhã o carro do fumacê começa a circular pelo município, nos bairros onde o índice de notificações de dengue é maior. O morador deve fazer sua parte e limpar o quintal, esvaziar recipientes que contenham água parada entre outros cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Confira aqui a programação para a passagem do fumacê.