Natal Som e Luz começa neste domingo

A programação da 12ª edição do Natal Som e Luz de Alfredo Chaves terá início neste domingo (18). Moradores e turistas terão a oportunidade de apreciar apresentações culatrais da região e de cidades vizinhas. O palco dos eventos será a Praça Colombo Guardia, no Centro do Município.

Entre as atrações estão corais, moda de viola, chegada do Papai Noel e fanfarra. Os festejos seguem até quinta-feira (22). A abertura será no domingo, logo após a missa na matriz, marcada para às 20h30. Na ocasião, o padre dará a benção das folias de reis e os fieis seguirão em procissão iluminada até a praça, onde haverá apresentação das folias.

As praças Colombo Guardia e Alcino Lopes, no centro, receberam muitas luzes, cores, além de árvores e enfeites natalinos. Um presépio também faz parte da ornamentação. As ruas receberam iluminação especial com 20 mil microlâmpadas, refletores e bastões.

No último dia de apresentações (22), haverá o sorteio da campanha de incentivo fiscal da prefeitura. Os consumidores que trocaram a nota fiscal no Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC) concorrerão a cinco prêmios e uma moto 0 km.

No mesmo dia haverá a chegada do Papai Noel, que distribuirá doces para as crianças. A iniciativa tem apoio da Associação Moto Trial de Alfredo Chaves (Amtac).