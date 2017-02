Neste fim de semana tem Festa da Uva e do Vinho em Alfredo Chaves

Faltam apenas dois dias para começar a 53ª Festa da Uva e do Vinho de Alfredo Chaves. A festa é realizada pela comunidade de São Bento de Urânia e acontece no próximo sábado e domingo.

De acordo com o prefeito Fernando Videira Lafayette, será mais uma grande festa, que objetiva agradecer a colheita da fruta e preservar a cultura local. “Iremos comemorar 53 anos da festa com muita animação, em um clima familiar e com muitas atividades, valorizando a nossa cultura”, disse.

Uma das principais atrações da festa é o famoso concurso para escolher o melhor vinho da região, mas também tem degustação e venda de produtos derivados da uva, como geleias, poupas para sucos e é claro, vinho.

Durante as comemorações, os sítios produtores de uva abrem as portas e recebem os visitantes, que podem aprender como funciona o cultivo, degustar a fruta e comprá-la depois de colher diretamente do pé.

Como chegar

Pela BR 262 o acesso é por Victor Hugo, na altura do Km 71, depois seguir uma estrada asfaltada num percurso de 11 km até a festa. Também há opção pelo Posto do Café, altura do Km 60. Já quem vem por Alfredo Chaves, a opção é seguir sentido Matilde, passando por Carolina. Até Matilde a estrada é asfaltada, o restante é de chão, mas em boas condições.