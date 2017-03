No Dia do Consumidor as telefônicas ainda são as campeãs de reclamação

Cerca de trinta pessoas procuram o Procon todos os dias para reclamar de empresas que prestam serviços na cidade. Esta média diária duplicou nos últimos meses e a previsão é que aumentem ainda mais. Em partes, o aumento das reclamações dos consumidores se dá por conta da reestruturação da sede do Procon em Guarapari e também por uma busca maior do consumidor pelos seus direitos. Hoje, quarta-feira, 15 de março, é comemorado o Dia do Consumidor,

O novo supervisor do Procon municipal explicou que as empresas de telecomunicações ainda são as campeãs de reclamações. Das 20 empresas que em 2016 receberam o maior número de avaliações negativas por parte do consumidor, os três primeiros lugares ficaram com as empresas de telefonia, seguidas pelos bancos em quarto lugar e as tv’s por assinatura.

Para marcar a semana do consumidor, o Procon Municipal, em parceria com a a Ordem dos Advogados do Brasil e a Faculdade Doctun, realiza o seminário “Consumidor Informado é Consumidor Consciente”, voltado para dar esclarecimentos sobre os direitos dos consumidores. O evento acontece a partir das 19 horas na Doctun de Guarapari.

Rhadson Monteiro, superintendente do Procon de Guarapari, explicou que muitas vezes, principalmente em Guarapari, as empresas desconhecem suas obrigações assim como os consumidores. “Um exemplo claro disso é a falta de um Serviço de Assistência ao Consumidor (SAC). Toda empresa é obrigada a ter este serviço, mas poucos sabem. Outra situação são os produtos promocionais. O consumidor e o próprio comerciante às vezes desconhecem que qualquer produto em promoção que esteja para vencer há menos de 30 dias, junto com o preço do produto deve constar, de forma clara, a data de validade”, explicou.

Atualmente o Procon municipal funciona junto à Secretaria de Fiscalização, contando com três atendentes e dois fiscais. O horário de funcionamento é das 8 às 18 horas, mas o atendimento ao público começa à partir das 10 horas da manhã. Os telefones para contato são: (27) 3262-5149 / 3261-5513 / 3262-7534.