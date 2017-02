Noite de arrombamentos, caos e insegurança em Guarapari

A noite deste sábado (04) e madrugada de domingo em Guarapari foi marcada por arrombamentos em lojas e assaltos em Guarapari. Com os policiais militares impedidos de irem para as ruas por causa das manifestações nos batalhões, a marginalidade aproveitou para praticar assaltos e pelo menos duas lojas foram saqueadas no município.

O leitor do Folha da Cidade João Cláudio Castro nos enviou um vídeo mostrando o resultado de tais ações. No vídeo ele mostra como ficou uma loja de calçados em Muquiçaba depois que ladrões quebraram o vidro da frente e levaram a maioria dos calçados que estavam à mostra. Ele também mostra como os criminosos entraram em uma loja de eletrodomésticos fazendo um buraco na parede. Confira abaixo:

Ainda na noite de ontem a notícia de que estava acontecendo um arrastão em um centro comercial na Praia do Morro causou pânico e correria. Quem estava no local na hora saiu correndo e o tumulto foi generalizado. Já no bairro Elza Nader um veículo Fiat Uno foi incendiado durante a madrugada.

Enquanto isso, as manifestações continuam em todo o Estado sem previsão de enceramento. Na tarde desta segunda feira o Governo do Estado vai se reunir novamente com representantes das manifestações para tentar chegar em um acordo.