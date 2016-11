Noite de Degustação e Exponoivas: uma oportunidade de conhecer produtos e serviços antes de dizer sim

Quem não gosta de uma boa festa? Mas até que se chegue a hora de curtir aquele momento mágico, tem muito trabalho, escolhas e dedicação por trás do glamour. Que tal então ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor os serviços e produtos oferecidos na cidade antes de dizer sim? Essa é a proposta da quarta edição da Noite de Degustação e Exponoivas de Guarapari.

O evento acontece nesta quinta-feira, dia 24 de novembro, às 19h30, no Guará Centro de Eventos em Itapebussu. Serão 15 stands de divulgação de prestadores de serviços voltados para eventos, como cerimonialista, fotografia e filmagem, música, exposição de carros antigos que podem levar as noivas até à igreja. Além do desfile de vestidos de noivas, noivos e madrinhas e a tradicional degustação do buffet e decoração do Guará Centro de Eventos.

“Começamos com esse projeto em 2014. A ideia surgiu depois de diversos pedidos de clientes para experimentar os pratos. Então fizemos a noite de degustação do Guará. Com o sucesso do evento, alguns parceiros pediram para participar. Criamos um grupo e já estamos na quarta edição. Não tem fins lucrativos, a gente faz o levantamento dos gastos e divide entre os participantes”, explica a diretora de eventos do Guará, Ivete Guimarães.

Segundo ela, a expectativa é receber pelo menos 150 convidados. O evento é aberto ao público, mas é preciso confirmar presença pelo email eventos@guaratur.com.br ou pelo telefone (27) 3262-5210 ou por whatsapp (27) 99848-4970. “A sociedade aderiu o projeto, inclusive municípios vizinhos. Já tivemos solicitação de convites de pessoas de Anchieta e Piúma”.

Se você gostou da ideia é quer participar do próximo evento, é só entrar em contato com a direção. A quinta edição esta prevista para março ou abril de 2017. “Nós já participamos de feiras em Vitória. Mas além de ter custo alto, não traz retorno. Os nossos clientes estão aqui, em Guarapari e nas cidades vizinhas do Litoral Sul. A proposta é que cada um mostre o seu potencial e a sua capacidade, porque temos profissionais altamente qualificados”.