NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Jornal Folha da Cidade, veículo com mais de 15 anos de história em Guarapari e pautado pelos princípios jornalísticos da ética, credibilidade e isenção, vem a público esclarecer a situação da reportagem “Se Edson ganhar, pode não assumir Prefeitura” publicada neste sábado (01) em seu site.

A matéria aborda uma representação feita no Ministério Público contra o candidato à Prefeitura de Guarapari, Edson Magalhães.

É preciso esclarecer também que ao contrário de comentários feitos pelas redes sociais e no documento em que solicita Direito de Resposta ao jornal, o candidato foi procurado com antecedência para apresentar seu “outro lado”, por meio de contato com sua assessoria de imprensa.