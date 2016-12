Nova escola em Samambaia vai gerar cerca de 500 vagas para 2017

Por Gabriely Sant'Ana em 21 de dezembro de 2016 / Destaque, Educação

A comunidade de Samambaia, localizada no interior de Guarapari às margens da BR 101, acaba de ganhar uma nova escola. Foi inaugurada na tarde desta terça-feira (20), a Escola de Ensino Fundamental João Lima da Conceição, com a expectativa de gerar cerca de 500 vagas a partir do ano que vem.

O prédio conta com 8 salas de aula, refeitório, biblioteca, salas administrativas, banheiros com acessibilidade, quadra coberta e uma área que futuramente pode ser usada como campo de futebol. A obra representou um investimento de R$ 2,5 milhões. É a maior escola já construída no interior de Guarapari e vai funcionar nos turnos matutino e vespertino.

Além da estrutura moderna, que em nada lembra as antigas escolas de interior, a escola traz a vantagem de os alunos não precisarem mais se deslocar para a zona urbana cursar do 6º ao 9º ano. Até então, a escola anterior só contava com o Fundamental 1, do 1º ao 5º ano.

“Esperamos atender as crianças e adolescentes não só daqui da localidade, mas de toda comunidade vizinha: Iguape, Barro Branco, Amarelos, entre outros. Isso vai trazer mais qualidade de vida e até mesmo melhorar o rendimento escolar, pois vai economizar tempo”, pontuou a Secretária de Educação, Diana Márgara Raidan.

O vereador eleito Marcos Grijó foi uma das autoridades presentes na inauguração e fez um apelo à comunidade. “Essa foi uma grande conquista, mas a partir de agora cabe a cada um de vocês cuidar e zelar por esse patrimônio”, destacou.