Nova etapa de vacinação contra Febre Amarela no Polivalente

Por Glenda Machado em 3 de abril de 2017 / Destaque, Saúde

Quem ainda não se imunizou contra a Febre a Amarela vai ter uma segunda chance. É a partir desta segunda-feira (3) até o dia 6 de abril acontece uma nova etapa de vacinação no Ginásio Polivalente.

O atendimento vai ser no período da tarde, portanto quem ainda não recebeu a dose os portões abrem às 17h horas e equipe técnica realizará o atende até às 20h. Haverá distribuição de senhas para organização da fila e a prioridade será para os moradores de Guarapari. Para receber a vacina é necessário levar um documento com foto, CPF e Cartão do SUS.

Crianças devem estar acompanhadas dos pais e é obrigatório a apresentação da caderneta de vacinação e um documento de identificação. Pessoas a partir dos 60 anos, gestantes ou qualquer outro cidadão que pertence ao grupo de contra indicação, precisa levar o laudo médico autorizando.

Para quem vai tomar a segunda dose é necessário apresentar o cartão com a dose inicial. A ação é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com o Centro de Desenvolvimento Técnico (Cedtec).