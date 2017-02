Nova pista de acesso ao Centro liberada, mas motoristas ainda cometem erros

Por Glenda Machado em 21 de fevereiro de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Atualizado em 21.02.2017 às 11h20

Quem passou pela ponte de Guarapari, na manhã desta terça-feira (21), já notou a diferença do trajeto. É que a nova pista que dá acesso às vias do Centro da cidade foi liberada na madrugada de hoje. Mas algumas dúvidas ainda permanecem na cabeça dos motoristas. O Folha da Cidade flagrou, logo pela manhã, algumas imprudências de motoristas decorrentes da falta de sinalização vertical ou retirada das placas antigas.

Com o trânsito mais fluido do que o normal, o acesso direto à Avenida Roberto Calmon foi bloqueada para quem desce a ponte. A Rua Davino Matos também tem sentido único, mas alguns motoristas ainda tentavam acessar a via pela contramão da Rua José F. Castro, logo atrás da Igreja Matriz. Outro ponto flagrado pela nossa reportagem foi a placa de “vire a direita”, que ainda não havia sido retirada, depois da Praça da Bíblia.

Veja o mapa e as mudanças no trânsito aqui

“A sinalização está confusa e não condiz com o mapa que foi divulgado. Não sabemos o que deve ser seguido. Tem que ter alguma orientação nesse sentido”, disse o motorista José Carlos.

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES), órgão responsável pela obra, os ajustes estão sendo feitos ainda pela manhã e as placas serão retiradas. “Já entramos em contato com o engenheiro responsável e as placas vão ser retiradas do local”, disse a assessoria.

O DER ainda informou que as obras da avenida estão na fase final. “A população de Guarapari e os turistas que visitam a “Cidade Saúde” começam a usufruir dos benefícios das obras de revitalização da Orla do Canal, no Centro da Cidade. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) concluiu as intervenções na Rua Pedro Ramos, que foi totalmente reformada e, agora, conta com mais duas faixas e uma nova sinalização vertical e horizontal”, disse em nota.

Para marcar a abertura da nova avenida, o secretário estadual de obras, Paulo Ruy e o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, farão uma caminhada pelo trecho às 16h.

Placas foram retiradas e substituídas

De acordo com o DER-ES “a sinalização já foi corrigida”. Sobre a placa que está encoberta, o plástico será retirado ainda hoje.