Nova pista do Centro será liberada dia 20 e Av. Roberto Calmon mudará de sentido

Foi marcada uma nova data para a liberação da nova pista na descida da ponte no Centro. O Departamento de Estradas e Rodagens do Estado (DER-ES), responsável pela obra de revitalização do canal, e a Prefeitura de Guarapari afirmaram que as mudanças vão acontecer a partir do dia 20 deste mês.

Os motoristas que vierem sentido Muquiçaba x Centro vão descer pela Avenida Pedro Ramos, que ganhou três faixas. Com isso, a Avenida Davino Matos passará a ser sentido único para quem vai do Centro para Muquiçaba.

“A pista já está em condição de receber fluxo, estamos finalizando a parte de sinalização vertical, inclusive os semáforos. Também estávamos esperando diminuir o fluxo que é alto nesta época do ano”, disse o diretor do DER-ES, Enio Bergoli.

Mas esta não será a única mudança no trânsito do Centro. A Avenida Dr. Roberto Calmon, a Rua do Shopping, também terá seu sentido alterado. Segundo a prefeitura, depois do carnaval, passará a ser outra via de acesso à ponte.

Já quem vem de Muquiçaba não poderá mais virar na Joaquim Augusto Ribeiro de Castro, a que dá acesso ao posto de gasolina. Com a mudança, o contorno poderá ser feito pela Rua do Trabalho, próximo à Igreja Matriz.

As alterações dividem opiniões. “Acho que será melhor para fluir o trânsito, principalmente na alta temporada”, disse a aposentada Inês do Carmo Barcelos. Já o motorista que trabalha com transporte de passageiro, Eduardo Nobre de Lima, achou ruim. “Ficará difícil acessar o ‘centrão’ da cidade, teremos que dar uma volta enorme”.

Confira como ficará o trânsito: