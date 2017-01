Novas datas para vacinação BCG e teste do pezinho em Alfredo Chaves

Começou a valer neste início de ano, em Alfredo Chaves, os novos dias e horários para a vacinação da BCG, aplicada ao nascer, e também para o teste do pezinho.

Segundo a Secretaria de Saúde, a vacina BCG será feita quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, das 7h30 às 10h na Unidade de Saúde da sede, próxima ao Pronto Atendimento (PA). A vacina que previne a tuberculose é uma das primeiras aplicadas no recém-nascido.

Já a coleta do teste do pezinho é feito todos os dias também das 7h30 às 10h no mesmo local. O teste é responsável pela identificação de doenças metabólicas, genéticas e outras que, quando tratadas precocemente, possibilitam desenvolvimento mental e físico adequado das crianças.

De acordo com a enfermeira coordenadora da Sala de Imunização Municipal, Lenimar Marques, o ideal é realizar o teste entre o 3º e o 5º dia de vida. “A demora na coleta pode atrasar o início do tratamento dos casos suspeitos de doenças, possibilitando a ocorrência de seqeelas na criança, principalmente as neurológicas”, alerta.

