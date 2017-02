Nove dias de Carnaval no Acquamania

Por Glenda Machado em 27 de fevereiro de 2017 / Cult, Destaque

Aulas de dança na piscina e recreação infantil vão animar a galera durante o feriadão

O Carnaval no Acquamania terá nove dias de pura animação. O parque aquático vai funcionar todos os dias na semana de folia e contará com programação especial para toda a família, como recreação infantil e aulas de dança na piscina, uma boa dica para quem pretende fugir do agito sem deixar de lado a animação.

Quem vai comandar a diversão nas piscinas é a equipe da academia FitBox, que vai ensinar as coreografias embaladas pelos hits do sertanejo, arrocha, pagode, funk e outros gêneros. As aulas duram em média 45 minutos e para participar, basta ter disposição. “Todas as coreografias são fáceis de aprender, pois as aulas são para todas as pessoas. O importante mesmo é se divertir muito”, destaca Paula Pereira, coordenadora do projeto.

Localizado em Guarapari, o Acquamania é o maior parque aquático do Espírito Santo e conta com mais de 50 atrações em sete áreas temáticas, com piscinas de ondas, escorregadores, túneis, rampas, toboáguas e muitos outros brinquedos para todas as idades.

Para os pequenos, uma opção é a Lagoa Mirim, piscina de baixa profundidade com escorregadores lúdicos em forma de baleia, sapo, borboleta e focas, além do playground, que é uma atração à parte.

Na semana de Carnaval o parque vai funcionar todos os dias, de sábado (25/02) a domingo (05/03), das 10 às 17 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.acquamania.com.br por R$ 36 (meia) e R$ 72 (inteira) ou na bilheteria por R$ R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).

SERVIÇO – Acquamania

Funcionamento: na semana do Carnaval o parque vai funcionar todos os dias, de sábado (25/02) a domingo (05/03), das 10 às 17 horas.

Ingressos: R$ 36 (meia) e R$ 72 (inteira) no site www.acquamania.com.br,

R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira) na bilheteria. Crianças com até 1m de altura não pagam e entre 1m e 1,20m pagam meia.

Endereço: Rodovia do Sol – Km 32 – BR-101, Km 320, Amarelos, Guarapari

Mais informações: (27) 3221-6666