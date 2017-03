Novo abrigo de ônibus irrita passageiros no Centro de Guarapari

A inauguração da nova avenida Pedro Ramos no último dia 21 acabou com um problema antigo do Centro de Guarapari, que era o congestionamento em horário de pico. Mas outro problema surgiu com as intervenções no trânsito: o abrigo de ônibus na descida da ponte.

Há muito tempo que o antigo abrigo precisava ser ampliado, devido ao grande fluxo de passageiros que esperam pelos ônibus que vão para a parte sul da cidade, como os bairros Kubitschek e Meaípe, por exemplo, mas o tamanho do novo ponto de ônibus continua insuficiente para abrigar a quantidade de usuários do transporte público que usam o local.

Os passageiros acabam ficando expostos ao sol e à chuva e de pé, já que o abrigo colocado no novo ponto de ônibus não acomoda mais do que meia dúzia de pessoas. Para piorar, ao redor do antigo abrigo existiam árvores para proteger do sol, coisa que não existe na nova orla. Alguns passageiros procuram o alívio das sombras das placas de sinalização para aliviarem o desconforto.

“É um absurdo o que fizeram aqui. Um dos pontos de ônibus mais movimentado da cidade e colocaram um abrigo que não serve para nada. A cobertura não protege do sol e nem da chuva. Os responsáveis por isto devem resolver logo o problema. É uma falta de respeito enorme o que está acontecendo aqui”, desabafou a dona de casa Marília de Oliveira.

“É incrível a falta de noção de quem fez isso. Uma obra destas, não sei quantos milhões e fazem um abrigo deste tamanho, que não protege ninguém. O sol passa por trás do abrigo o dia todo, mas não tem nenhuma proteção para os passageiros. Este abrigo só beneficiou a empresa que vendeu para a prefeitura, porque passageiro nenhum ficou feliz com isso”, disse o estudante de Direito, Paulo César dos Santos.

Procuramos a prefeitura para falar sobre o problema do tamanho do ponto de ônibus. Em nota a prefeitura informou que já está resolvendo o problema.

“A Secretaria Municipal de Projetos e Empreendedorismo afirma que mais dois abrigos já foram providenciados e até o fim deste mês eles serão instalados no local”.