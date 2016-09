Novo fórum de Anchieta é inaugurado

Na manhã desta sexta-feira (16) foi inaugurada a nova sede do Fórum de Anchieta. O imóvel possui uma área construída de 1.959 m² que foi alugado pelo Poder Judiciário Estadual para atender à população do município.

Participaram da cerimônia o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desembargador Annibal de Rezende Lima, o diretor do fórum de Anchieta, juiz de direito Carlos Henrique Cruz de Araújo Pinto e o Governador Paulo Hartung.

O novo Fórum conta com cinco pavimentos, sendo um no subsolo, destinado a estacionamento, depósito e celas. O prédio também possui elevador para atender todos os andares, além de banheiros acessíveis tanto para os servidores quanto para o público.

De acordo com o diretor do Fórum de Anchieta, a nova sede era uma aspiração de todos os magistrados que passaram pela Comarca: “Anchieta é uma das cidades que mais crescem no Estado e tinha o menor Fórum, com cerca de 300m2. Não tínhamos instalações adequadas para receber os cidadãos, não tínhamos dependências apropriadas para receber os presos. Agora teremos um Fórum adequado para atender às aspirações da comunidade de Anchieta”, comemorou o juiz.

O novo Fórum fica na Rodovia do Sol, Bairro Oliveira, Quadra D, Edifício Tramanto Room. No novo endereço, funcionarão a primeira e segunda vara da comarca, que tem as competências da fazenda pública, infância e juventude, juizados especiais cíveis e criminais e outras.

Novas Instalações:

Subsolo: vagas de garagem, depósito e celas masculina e feminina.

Térreo: rol de entrada, protocolo e distribuição, contadoria, sala de segurança, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, OAB, central de cópias, oficiais de justiça, secretaria do juízo, copa, cozinha e banheiros acessíveis.

Sobreloja: Salão do Júri, Sala de testemunhas, Sala Secreta, banheiros acessíveis e copa.

Segundo andar: cartório cível, gabinete do juiz, assessoria, sala de audiência e sala de conciliação e uma grande sala de espera para as partes aguardarem as audiências, copa, cozinha e banheiros acessíveis.

Terceiro andar: cartório criminal, gabinete do juiz, assessoria, sala de audiência e sala de conciliação, sala para fazenda pública, sala de armas, sala de espera para as partes aguardarem as audiências, copa, cozinha e banheiros acessíveis.

Com informações do Tribunal de Justiça.