Novo roteiro turístico de Anchieta passa por teste

Por Marcos Siqueira em 31 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Anchieta

O novo roteiro turístico de Anchieta está passou por um teste na última quarta-feira (26). O projeto está sendo realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com a prefeitura do município.

O reconhecimento do roteiro foi realizado por um grupo de turismólogos, guias e empreendedores, além dos representantes do Sebrae e da prefeitura. O objetivo do teste foi avaliar o roteiro, abrindo espaço para ajustes e críticas para aprimorar o projeto.

Os participantes puderam apreciar as belezas naturais e monumentos históricos da cidade, como o Santuário Nacional de São José de Anchieta, Praias dos Castelhanos, Parati, Ubu e visita a restaurantes, hotéis e artesãos, encerrando com passeio de barco pelo Rio Benevente até às Ruínas.

Segundo o consultor do Sebrae, Otto Shcimiedt, “Empresários e agências de turismo foram convidados para conhecer os atrativos do município e colocar nos pacotes das agências. Além disso, os próprios empresários são convidados a valorizar novos atrativos e trazer turistas”.

Com informações da Prefeitura de Anchieta.