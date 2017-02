Novo Ten. Coronel da PM garante policiamento em Guarapari hoje

Por Glenda Machado em 7 de fevereiro de 2017 / Destaque, Segurança

Com a tentativa de acabar com a “marcha das mulheres” e fazer com que o policiamento volte ao normal a população organizou, na manhã desta terça-feira (07) pelas redes sociais, uma manifestação em frente ao 10º Batalhão da Polícia Militar, em Guarapari.

A mobilização começou por volta das 12h já surtiu efeitos. O Tenente Coronel Pessanha disse que o policiamento voltará ao normal à partir da 19h. “vai ter policiamento em vários pontos da cidade, não vai ser só na Praia do Morro. As viaturas estarão na rua daqui a pouco”, disse.

Em breve matéria completa em nosso site.