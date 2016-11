Novos ônibus acessíveis e com câmeras começam a circular a partir da próxima terça

Guarapari recebeu hoje os 25 novos ônibus que faltavam para completar os 65 que precisam estar rodando a partir do dia 8 de novembro segundo o edital de licitação do transporte público municipal. Todos são acessíveis com elevador para cadeirante além de ter quatro câmeras de videomonitoramento em cada.

A Expresso Lorenzutti, empresa vencedora do processo licitatório, destacou que cada ônibus novo custou R$ 330 mil. E que além de garantir a acessibilidade e segurança, os 25 veículos novos contam com vidro fumê e ventilador para o motorista e cobrador. Já os outros 40, que estão circulando desde setembro, 30 são de 2013, 10 de 2012 e 10 de 2008.

No total, até agora, a concessionária ressalta que já investiu cerca de R$ 18 milhões. Foram criadas mais 32 linhas, passando das atuais 23 para 55. Destas, 26 atendem o novo terminal rodoviário partindo de diversos pontos da cidade, como Setiba, Praia do Morro e Meaípe. A zona rural também foi contemplada com novos itinerários, como Jaboticaba, Rio Grande, Andano, Baía Nova, Rio Claro.

O horário de atendimento também foi expandido. Antes, o primeiro ônibus saía às 5h30. Agora, já vão circular a partir das 4h. Todas as linhas e horários estarão disponíveis no site da empresa a partir desta sexta-feira. Mas a Lorenzutti informa que ainda podem passar por adaptações, pois o estudo de origem e destino que contrataram de uma empresa mineira deve ser finalizado em dezembro. “Um custo de R$ 180 mil”, disse a concessionária.

Recarga online

O cartão continua sendo o Guaracard. E a recarga já pode ser feita online pelo site da empresa a partir de hoje. “É só emitir o boleto e efetuar o pagamento para recarregar o cartão. Quem preferir pode fazer em nosso posto de atendimento no Centro. Quanto às empresas, já absorvemos todo o cadastro da antiga viação”, explicou a diretoria da Lorenzutti.

Embora todos os ônibus tenham GPS, o aplicativo que indicaria onde o veículo está e em quanto tempo passaria pelo ponto em que o usuário está ainda não tem previsão para funcionamento. Ao final dos três anos, o edital prevê que os 109 ônibus novos estejam em circulação.

Funcionários e contratações

A Lorenzutti absorveu em 100% a mão de obra da antiga viação Asatur. Hoje, a nova concessionária conta com 320 funcionários. As possíveis contratações vão depender da demanda que surgir com a operacionalidade. A diretoria informou que já há um cadastro com cerca de cinco mil currículos e que os interessados podem se inscrever pelo site da empresa Lorenzutti.

Quanto aos funcionários das outras empresas que atuavam na cidade, explicou que o edital absorvesse 50% do quadro das viações. A Prefeitura solicitou a lista aos empresários. No entanto, trata-se de servidores terceirizados. “Com isso perde a garantia dos 50%, porque é preciso estar inscrito no CNPJ da concessionária”, explica o secretário de Fiscalização, Danilo Bastos.

Site: http://expressolorenzutti.com.br/