Novos ônibus começam a circular em Guarapari

Por Marcos Siqueira em 9 de setembro de 2016 / Destaque, Guarapari

Os ônibus da empresa C. Lorenzutti, vencedora da licitação do transporte público de Gararapari, começaram a circular na cidade. No dia 1 de setembro, já era possível ver os veículos com a marca Expresso Lorenzutti transportando passageiros. Entretanto, os coletivos ainda não são novos e foram adquiridos da empresa Asatur, que deixará de operar no dia 8 de novembro, junto com as empresas Cidade Saúde, Guarapari e Nova Guarapari.

Foi o que explicou o secretário Municipal de Fiscalização, Danilo Bastos. Segundo ele, a C. Lorenzutti colocou cinco veículos na rua na semana passada, depois que a Asatur solicitou à prefeitura a paralização imediata da circulação de 10 veículos. “Foi uma opção da própria Asatur, já que ela só vai funcionar até novembro. Nós notificamos a C. Lorenzutti perguntando se ela tinha condições de iniciar a operação imediata desses 10 veículos e a empresa assumiu o compromisso”. A previsão é de que, até o final desta semana, mais cinco veículos comecem a circular nas linhas que atendem os bairros Setiba, Jabaraí, Olaria e Kubitschek.

De acordo com o secretário, um dos veículos já está fazendo uma nova linha (Jabuticaba x Centro), que foi criada para atender uma antiga reivindicação da comunidade de Jabuticaba. O gestor também disse que oito linhas foram criadas para atender a demanda de moradores e turistas que precisam se deslocar até Rodoviária, totalizando 16. No entanto, ele não informou quais são e nem os destinos.

Vistoria

Danilo explicou que, os ônibus que começaram a circular foram vistoriados pela secretaria e já contam com os requisitos técnicos exigidos pela prefeitura, como bilhetagem eletrônica, câmeras de videomonitoramento e GPS. Além disso, os funcionários estão identificados com novo uniforme. “Os ônibus fabricados em 2008 receberam certificado de seis meses de validade e os de 2012 a certificação vale por um ano. Já os veículos 0 km receberão certificado de dois anos”.

Caso a população constate alguma irregularidade, pode denunciar à Gerência de Trânsito e Transportes, no telefone 3361-4929.

Ônibus novos chegam em outubro

A C. Lorenzutti informou que, no início de novembro estará com 65 ônibus em operação, sendo 30 comprados da Asatur, 10 adquiridos de outra empresa e 25 novos, que já foram encomendados e chegam da montadora no início de outubro. Com isso, o investimento chega a R$ 17 milhões.

Horários

Para facilitar a consulta dos horários dos ônibus, o edital de licitação prevê a disponibilização das tabelas. De acordo com o secretário de Fiscalização, o sistema deverá estar disponível a partir do dia 8 de novembro. Mas, a empresa informou que vai precisar de um prazo de 12 meses para implantar o serviço.