O “Grande Encontro”, Natiruts e Oriente encerram o Festival de Verão neste sábado no Multiplace Mais

Por Glenda Machado em 26 de janeiro de 2017 / Cult, Destaque

Após 20 anos do show que reuniu em Natal, no Rio Grande do Norte, a paraibana Elba Ramalho e os pernambucanos Alceu Valença e Geraldo Azevedo voltam ao palco em turnê para a quarta edição de “O Grande Encontro”. Eles se apresentam no dia 28 de janeiro, às 21h na Multiplace Mais, em Guarapari.

O encontro entre os cantores foi eternizado ao final da turnê de 1996 com um show gravado no Canecão, no Rio de Janeiro. Duas décadas após o lançamento do projeto, Alceu volta a se unir com a Caravana, marcando a formação histórica. Mesclando um repertório de clássicos da MPB, música nordestina e sucessos dos três artistas, a quarta edição traz o melhor das turnês anteriores.

E tem MAIS…

Mas se você pensa que a noite vai terminar assim, está muito enganado. A casa vai ter uma dobradinha e após a apresentação o espaço será invadido pelo de Reggae e Rap. Isso porque as bandas Natiruts e Oriente agitam a última sexta-feira do Festival de Verão The Beste Summer Of Your Life.

A semelhança entre as duas atrações do Festival de Verão é a pegada romântica, Natiruts propaga a positividade e a sintonia entre homem e a natureza, já a banda Oriente tem uma pegada que pode parecer feroz, mas as letras deixam claro a realidade das periferias e da exaltação às mulheres.

Serviço

“O Grande Encontro”

Data: Sexta-feira, dia 27

Horário: 21h.

Ingressos: Pista: R$ 60 (meia); Camarote 2: R$ 90 (meia); Bistrô Camarote 2: R$ 600 (para 4 pessoas); Mesa Asteróide: R$ 1000 (para 4 pessoas); Mesa Camarote: R$ 1.200 (para 4 pessoas)

Serviço

Natiruts e Oriente

Data: Sexta-feira, dia 27

Horário: A partir das 23hrs.

Ingressos: Pista – 2º LOTE R$ 70,00 (meia); Camarote 2: 2º LOTE R$ 120,00 (meia); CAMAROTE 1: R$600,00 (mesa 04 pessoas)

Onde comprar: Loja Soft (Guarapari); Loja Maverick’s (Shopping Vitória e Praia do Canto e Shopping Vila Velha); La Vitta Saladeria (Vitória); Loja Manga Rosa (Vitória); Bar dos meninos (Vila Velha); Loja Jaklayne Jóias (Serra e Cariciaca); Loja Itapuã (Cachoeiro de Itapemirim);

Escritório Brava Eventos (Vitória).