O verão passou, mas os estragos na pele ficaram. E agora?

Por Redação Folha da Cidade em 27 de março de 2017 / Destaque, Saúde

por Lívia Rangel

Você aproveitou muito a praia neste verão?! Lembrou de seguir aqueles conselhos básicos de usar o protetor solar, se hidratar, evitar exposição ao sol das 10h às 16h? Não?! E agora não sabe como recuperar os estragos na pele? Calma, a boa notícia é que o verão passou e estamos em uma das melhores épocas para cuidar da nossa pele. A dica é da dermatologista Dr.ª Danielle Carvalho Amador Pretti.

Graduada em Medicina pela Emescam, ela se especializou em dermatologia pela Santa Casa de Vitória. E confessa que a paixão pela área aconteceu de forma natural. “Sempre gostei de me cuidar e tinha uma preocupação em especial com a minha pele, por ser muito seca. Então, desde nova tive curiosidade na área e antes mesmo de entrar na faculdade, já sabia tratar dermatite”, lembra Dr.ª Danielle.

Segundo ela, os cuidados básicos devem fazer parte da rotina independente da estação do ano. A receita é simples: filtro solar e higienização. “O que muitos não sabem é que o filtro solar deve ser reaplicado a cada 3h. Optar por fator acima de 30. E quem já tem manchas na pele, escolha aquele com base tonalizante na fórmula. Lembrando que o objetivo não é esconder a mancha, mas sim proteger também da luz visível, como a que vem da lâmpada”.

Os estragos

No verão, a pele costuma ficar mais oleosa. E agora, você precisa lidar com as consequências: os temidos cravos e espinhas e as famosas machas. “O primeiro passo é procurar um profissional dermatologista, nada de pegar cremes emprestados com as amigas nem seguir receitas de revistinhas”, alerta Dr.ª Danielle.

Isso porque cada pele é única e precisa de cuidados específicos. “Os medicamentos manipulados são os mais indicados, porque podemos prescrever substâncias de acordo com o tipo de pele e com o problema apresentado”. No caso das acnes, por exemplo, pode até ter antibiótico na fórmula. Mas se o vilão são as manchas, o medicamento será à base de ácido com clareador.

“Uma das manchas mais comum é melasma e ela tem duas causas: fatores hormonais e exposição intensa ao sol. No primeiro caso, são mulheres que usam anticoncepcional por longos períodos, que fazem reposição hormonal ou pode ocorrer também durante a gravidez. Já no segundo caso, quem tem predisposição piora 100% no verão”, ressalta Dr.ª Danielle.

Com o avanço da medicina e da tecnologia, os tratamentos estão cada vez mais acessíveis, indolor e com alta resolutividade. Entre os campeões estão os peelings e microagulhamento. “A pele é o maior órgão do nosso corpo e é o espelho da nossa apresentação. Ter uma pele bonita, saudável e protegida nos traz bem-estar, qualidade de vida e autoconfiança. Se cuidar faz bem para o corpo, para a mente e para a sociedade”.

