Obra na Ponte de Guarapari torna a volta pra casa complicada nesta terça (06)

Por Marcos Siqueira em 6 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

A volta pra casa está sendo complicada para quem precisa passar pela ponte do Centro de Guarapari. As obras de revitalizam do canal chegaram na fase em que a Avenida Pedro Ramos se ligará à ponte. Para isso, técnicos da construtora responsável estão realizado intervenções viárias que deixou o trânsito bem lendo na tarde desta terça-feira (06).

Assista ao vídeo.

Apenas uma pista está liberada no sentido Centro. No lado oposto não foram feitas alterações. Vários motoristas relataram que a lentidão começa na região do aeroporto, antes de Muquiçaba. Ciclistas e pedestres precisam redobrar a atenção, pois a ciclovia está sendo interditada e os semáforos foram desativados.

Ontem, um dos engenheiros responsáveis pela obra, Jorge Luiz de Souza, concedeu entrevista à Jornalista Lívia Rangel explicando quais serão as alterações.

Na cabeceira da ponte, sentido Muquiçaba x Centro, os ciclistas devem seguir próximo ao acostamento ao lado da calçada. Chegando aqui na descida, vamos afunilar a pista dos carros ficando apenas em uma. A outra será destinada às bicicletas, que descerão dentro da nossa obra e seguirão até a parte de trás da igreja”. Segundo ele, os carros continuarão descendo na Avenida Davino Matos. Porém, a via será reduzida. “Estamos tirando a sinalização existente e vamos deixar oito metros de pista, sendo quatro metros para cada sentido. O restante estará interditado por conta da obra. O ponto de ônibus será transferido mais para frente”.

As obras devem durar pelo menos 10 dias. A ideia é liberar as interdições antes do natal.

