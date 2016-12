Obras da Avenida beira rio na reta final

As obras de revitalização de parte da Avenida Lauro Ferreira Pinto, na beira rio do centro de Alfredo Chaves, já estão na reta final. A previsão é que a obra seja entregue antes do Natal.

Serão contemplados 270 metros da avenida com instalação de parapeito e novas calçadas, além da revitalização dos pontos de ônibus e colocação de bancos e vasos de planta. A empresa responsável é a Factor Construtora Ltda.

De acordo com o prefeito Roberto Fiorin, as melhorias fazem parte do pacote de obras de revitalização de partes do centro da cidade. “Estamos revitalizando a praça da prefeitura e também iremos realizar melhorias na Alameda José Seme. Essas medidas são para deixar a nossa cidade ainda mais bonita”, disse.