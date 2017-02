Obras do Polivalente podem ser retomadas em maio

Por Glenda Machado em 23 de fevereiro de 2017 / Destaque, Educação

Há quase oito anos estudando em um imóvel alugado, parece que os quase mil alunos da Escola Estadual Dr. Silva Melo, mais conhecida como Polivalente, terão um desfecho para a novela da reforma da unidade de ensino que se arrasta há tanto tempo. É que o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) informa que a licitação para a contratação de empresa que fará as obras de conclusão da reconstrução da escola está em andamento. Nesta segunda-feira (20) o uma publicação no Diário Oficial também dizia que os nomes das empresas que participam do processo seriam revelados.

A previsão de retomada da obra é em maio. O investimento será de mais R$6,2 milhões. Até o momento, aproximadamente 60% dos trabalhos foram concluídos, com um investimento de R$ 5 milhões. Após a retomada da obra, o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 18 meses, ou seja, os estudantes só terão de fato uma escola nova em 2018, se o cronograma não apresentar nenhum atraso.

Após a conclusão, a nova escola contará com 16 salas de aula, dois laboratórios de informática, laboratório de física/matemática; laboratório de química/biologia, biblioteca, auditório, refeitório, quadra poliesportiva e duas mini quadras, além de outros ambientes. Mas por enquanto, os alunos ainda terão que conviver com a estrutura precária do prédio onde são atendidos.

De acordo com o diretor da escola, Alysson Fereira, ano passado foram feitas algumas reformas na estrutura onde se encontram alocados temporariamente. “A estrutura aqui é bem ruim, mas conseguimos fazer uma pintura, reformamos o piso e colocamos janelas novas para melhorar”, explicou o diretor.

Ao saber da retomada da obra, Alysson comemorou e disse estar acompanhando todas a notícias sobre o assunto. “É muito triste saber que a escola só ficará pronta no final de 2018,mas estamos na expectativa para que isso aconteça”, desabafa. O nome da empresa escolhida ainda não foi divulgado.