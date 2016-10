Obras no valor de R$ 1,6 milhão são entregues em Alfredo Chaves

A última sexta-feira (21) foi de inaugurações em Alfredo Chaves. Foram entregues à população a ciclovia da entrada da cidade e a pavimentação e drenagem de todas as ruas do bairro Ipanema. O total investido ultrapassa R$ 1,6 milhão, garantidos em convênios com os governos federal e estadual, com contrapartida da Administração Municipal.

A primeira solenidade foi na ciclovia, localizada na entrada da cidade pela Rodovia Lauro Ferreira Pinto. Com a presença de moradores e servidores municipais, o prefeito revelou o nome do equipamento público, Augusto Guimarães, em homenagem a um saudoso morador do município.

O trajeto tem 600 metros e já era bastante utilizado pela população para caminhada e passeios ciclísticos. O investimento foi de R$ 491 mil, originários de um convênio entre a Prefeitura e o Governo Federal.

Já no bairro Ipanema, foram inauguradas as obras de drenagem e pavimentação de todas as ruas, em um total de nove. Os logradouros também ganharam calçadas cidadãs.

Foram pavimentadas as ruas Arthur Orlandi, José Delfino Guerini, Arnaldo Ferreira Rangel, Pedro Bianchi, Domingos Picoli, Carlos Tobias, Ademilde Brunoro e João Tonani. Além delas, foi pavimentada a rua projetada, que liga o bairro ao ‘Morro dos Partelinis’.

A costureira Joana Pina, 51, disse estar feliz com as melhorias realizadas no bairro. “Agora não temos mais problemas com lama e poeira”, comemora.

O recurso veio de um convênio firmado entre a Prefeitura e o governo do Estado. O valor global é de R$ 1.248.899,46.

Novas obras. Durante a solenidade, o prefeito Roberto Fiorin anunciou a assinatura da ordem de serviço para início das obras de revitalização de parte da avenida José Maria Camilete, a principal via do distrito de Matilde.

Já em Caco do Pote, também no interior do município, estão acontecendo os serviços de drenagem e pavimentação de duas ruas.