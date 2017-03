Observação astronômica gratuita na Praia de Ubu

Já pensou ter a oportunidade de ver a lua e as estrelas bem de pertinho? É que nesta segunda (06), um grupo de pesquisadores de diversos países do mundo promove uma palestra na escola municipal de Ubu para alunos e comunidade, a partir das 19h. O tema será física quântica. Em seguida, serão disponibilizados telescópios e lunetas, na praia, para os moradores e participantes da palestra observarem a lua e outros astros.

A oportunidade veio por conta de um encontro promovido pelo Grupo de Gravitação e Cosmologia do Departamento de Física da Ufes. Este ano, participam 60 pesquisadores do Brasil, Inglaterra, China, Russia, França, Argentina, Chile e Itália que estão na vila para discutir problemas de física teórica no VII Verão Quântico.

O evento, que acontece no Hotel Ubu até quarta-feira (8), é voltado para pesquisadores e doutorandos em astrofísica e cosmologia. De acordo com o professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Hermano Velten, a iniciativa é realizada a cada dois anos em Ubu e tem ampla participação de pesquisadores de diversos países.