Oficinas de corte, costura e pintura de graça em Guarapari

Por Glenda Machado em 18 de abril de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Estão abertas as inscrições para as oficinas socioeducativas nos CRAS de Santa Mônica e Kubitscheck para os cursos de Bonecas de Pano, Corte e Costura, Pintura em Tecido.

Podem se inscrever todos os usuários que possuem Cadúnico. As vagas são limitadas e as oficinas possuem certificação ao final dos cursos. As oficinas socioeducativas com foco principal no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e o protagonismo da população em situação de vulnerabilidade e/ou risco social referenciadas no CRAS – Centro de Referência Assistência Social.

A metodologia utilizada nas oficinas, através das rodas de conversa, tem o objetivo de refletir em torno de um projeto pessoal de vida e adquirir maior participação nas problemáticas da comunidade, discutindo e tendo posicionamentos críticos perante a realidade em que vive e os desafios do mundo contemporâneo. Além do desenvolvimento de competências para identificar situações de violação dos direitos essenciais do ser humano.

A oficina proporciona também a geração de renda através das aulas de artesanato, aquisição de conhecimento, resgate da autoestima e lazer através da convivência e dinâmicas propostas pelas educadoras.

Locais das oficinas:

Corte e costura (CRAS Kubitschek)

Informações: 3262-1579

Pintura em tecido (CRAS Santa Mônica)

Informações: 3262-1727

Boneca de pano (CRAS Kubitschek)

Informações: 3262-1579

com informações da Prefeitura de Guarapari