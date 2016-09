ONG Bicho do Mato vai distribuir mudas de plantas em faculdade de Guarapari

Por Redação Folha da Cidade em 13 de setembro de 2016 / Destaque, Guarapari

Estudantes do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Pitágoras de Guarapari, em parceria com a ONG Bicho do Mato, distribuirão mudas de plantas no pátio da instituição devido a Semana da Responsabilidade Social. A ação acontecerá na próxima quinta-feira (15), das 19h às 21h, e integra a campanha Repense e Compense, que também envolve a exibição de clipes de bandas e músicos com a temática meio ambiente, além da produção de vídeos com informações e depoimentos sobre atitudes sustentáveis.

O conceito da campanha foi desenvolvido pelos estudantes do 7º período, visando convidar a comunidade a rever suas atitudes diariamente. “A campanha parte da ideia de que pensar o meio ambiente é pensar na atuação da humanidade e religar o sujeito ao ambiente, a partir do momento em que este passa a entender a humanidade e a sociedade não como ‘os outros’, mas como ‘eu também’”, explica a coordenadora do curso, professora Vanderléa Bigossi Aragão.

Doação de mudas – Campanha Repense e Compense

Data: 15 de setembro (quinta-feira)

Horário: das 19h às 21h

Local: Faculdade Pitágoras de Guarapari

Rod. Governador Jones dos Santos Neves, 1.000, Lagoa Funda