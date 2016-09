Ônibus com universitários de Anchieta colide na Rodovia do Sol

Felizmente, não houve feridos

Um ônibus do transporte de universitários que presta serviços para Prefeitura de Anchieta, levando estudantes de cursos técnicos e superior para Vitória, foi atingido por um caminhão na noite de ontem (15). Felizmente, o pior não aconteceu e ninguém se feriu.

A colisão aconteceu na altura do contorno de Meaípe. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do caminhão, teria provocado o acidente após invadir a pista contrária. O condutor do caminhão estaria visivelmente embriagado e foi detido no local. A habilidade do motorista do ônibus evitou que o acidente assumisse proporções mais graves.

A Prefeitura de Anchieta informa que o serviço de transporte está mantido hoje, com um novo veículo.