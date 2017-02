Ônibus municipais não circulam em Guarapari na manhã desta segunda-feira (06)

Por Glenda Machado em 6 de fevereiro de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Quem depende do transporte público na manhã desta segunda-feira (06), deve procurar uma outra alternativa de se locomover. O Folha da Cidade fez uma ronda e constatou que os ônibus não estão circulando no município. A reportagem também fez uma foto do pátio da empresa Lorenzutti que confirma a falta de ônibus na cidade. A garagem da empresa encontra-se cheia e os ônibus estão estacionados. Motoristas e cobradores aguardam no portão.

Muitas pessoas ainda aguardavam os veículos nos pontos de ônibus, em uma tentativa sem sucesso de embarcarem para seus destinos. O sindicato dos rodoviários de Guarapari (Sintrovig) também confirmou na manhã de hoje que os ônibus municipais e intermunicipais não irão circular devido a onda de assaltos e crimes que aconteceram na noite e madrugada deste domingo (05).

“Todos estão com muito medo de assaltos em ônibus, por isso resolvemos paralisar as atividades. Talvez os ônibus Alvorada e Planeta voltem a circular. Mas se caso aconteça algum assalto vamos recolher os ônibus novamente”, disse a diretoria do Sintrovig.

Ainda de acordo com o sindicato, não há previsão de quando os ônibus voltem a realizar o embarque e desembarque de passageiros pela cidade. “Não temos previsão para voltar, estamos definindo aqui com a diretoria, mas ainda sem uma resposta oficial. A ordem é não circular”, completou.

A diretora da empresa que opera os ônibus municipais, Núbia Lorenzutti, confirma que os ônibus não vão sair até segunda ordem. “Tentamos negociar com os rodoviários para que liberassem pelo menos uma parte dos veículos, mas não tivemos sucesso. Alguns motoristas receberam ameaças e estão com medo. Estamos aguardando uma posição e espero que isso tudo passe logo”.