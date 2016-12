Ônibus para o Aeroporto de Vitória começa a circular com novos horários nesta quinta

A linha que faz o itinerário Aeroporto de Vitória (Eurico de Aguiar Salles) x Guarapari (Bairro Ipiranga) começa a operar com os novos horários a partir desta quinta-feira, 28/12. O ônibus executivo ainda conta com mais novidades: os veículos são de última geração e equipados com assentos reclináveis, ar-condicionado, TV, banheiro, wi-fi, USB, espaço para bagagens e capacidade para acomodar até 46 pessoas sentadas.

Serão 10 viagens por dia: cinco de ida e cinco de volta feitas por três novos ônibus identificados como “Aeroporto Express”. Em circulação desde 2012, a viação Alvorada conseguiu a ampliação dos horários junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), a Secretaria de Estado do Turismo (Setur-ES) e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Resultado de um pedido que partiu da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG).

O itinerário passará pelos principais hotéis da orla de Camburi, em Vitória, pela 3ª Ponte e nos Shoppings até Guarapari pela Rodovia do Sol (ES-060), percorrendo um trajeto de cerca de 60 quilômetros, elaborado de acordo com levantamento prévio realizado com turistas e clientes do serviço.

“Desde que assumimos a gestão da empresa percebemos que a linha demandava melhorias. Com o apoio do Conselho Municipal de Turismo de Guarapari (Comtur) e da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) identificamos as principais necessidades dos usuários, como adequação da frota, identidade visual e mais horários. Com essas medidas, acreditamos estimular o turismo de nossa região além de contribuir para a mobilidade dos moradores da Grande Vitória”, destacou o sócio-administrador da Viação Alvorada, Eduardo Carlette.

O valor da passagem para o trecho completo é de R$ 19,60. Outra novidade é que os passageiros poderão adquirir o bilhete previamente através do site da empresa www.viacaoalvorada.com. Também é possível fazer a compra na hora do embarque, mas sujeito a disponibilidade de assentos.

“O mercado do turismo precisa atender às demandas dos turistas que visitam nosso estado, sempre buscando formas avançadas de receber e disponibilizar os serviços turísticos ao público. Essa ampliação da linha é reflexo disso. Com essa oferta, o Espírito Santo se equipara a grandes destinos turísticos do Brasil que tem esse tipo de serviço”, apontou o secretário de Estado do Turismo, José Sales Filho.

VIAGEM DE APRESENTAÇÃO Amanhã será a vez de convidados e da imprensa conhecer o novo modelo da linha “Aeroporto Express”. A viagem inaugural de apresentação vai sair às 8h da Praça da Prainha de Muquiçaba de Guarapari e às 10h do Terminal de Desembarque do Aeroporto de Vitória. Será um itinerário reduzido para que possam experimentar as melhorias dos ônibus.