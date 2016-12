Ônibus para o Aeroporto de Vitória ganha mais horários e internet Wi-Fi

Agora serão 10 viagens por dia, cinco de ida e cinco de volta.

A partir da semana que vem, quem deseja ir de ônibus de Guarapari direto para o Aeroporto de Vitória terá mais opções de horário. A viação Alvorada conseguiu junto ao DER-ES a ampliação dos horários. Serão 10 viagens por dia: cinco de ida e cinco de volta.

O primeiro horário saindo do bairro Ipiranga será às 5h30 e o último partindo do Aeroporto da Capital será às 19h30 (veja tabela completa no final da matéria). O ônibus será do tipo “parador”, ou seja, os passageiros poderão embarcar nos pontos espalhados pela cidade e o valor da passagem continua o mesmo: R$ 19,60 para o trecho completo.

O reforço das linhas foi uma reivindicação da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG). No começo do ano, a entidade fez o pedido à Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e à viação Alvorada. Outra solicitação atendida foi que a partir de agora, os desembarques serão feitos dentro do Aeroporto. Até então, ele parava no ponto de ônibus mais próximo ao terminal.

Para o presidente da AHTG, Renato Andrade César, a notícia foi um verdadeiro presente de Natal para a hotelaria e comércio de Guarapari. “Foi uma grande conquista e aqui gostaria de destacar e agradecer o apoio dos secretários de Turismo do Estado, José Salles, e de Guarapari, Adriani Serpa. Esse ônibus vai conectar ainda mais Guarapari e Vitória, que são as duas principais cidades turísticas do Estado e será bom não apenas para os turistas, mas para todos os moradores da região”.

Para a iniciativa ter mais sucesso, Renato espera que haja um grande esforço da divulgação do itinerário. “É importante, por exemplo, que o ponto de embarque e desembarque no Aeroporto seja bem identificado, com uma placa indicando os horários, e que os funcionários tenham conhecimento para poder dar a informação correta aos turistas”, pontuou.

Nova identidade e Wi-Fi. Foram comprados dois novos veículos para fazer a linha, que passará a se chamar Aeroporto Express. Todos terão acesso à internet via Wi-Fi e ganharão uma nova pintura.

Segundo o sócio da Alvorada, Eduardo Carlete, ainda estão sendo definidos mais horários para os finais de semana e os funcionários passaram por um curso de qualificação. “Assumimos esse compromisso e vamos fazer um investimento ainda maior. Essa linha vai fomentar o turismo e aumentar a ligação entre Guarapari e a capital”, afirmou.

AEROPORTO EXPRESS – NOVOS HORÁRIOS

Saída Guarapari (Ipiranga): 5h30 / 8h / 11h / 14h / 17h30

Saída Vitória (Aeroporto): 8h15 / 10h30 / 13h / 16h30 / 19h30

Valor da passagem: R$ 19,60 (trecho completo)