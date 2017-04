Operação tapa buraco acontece em Guarapari

Por Glenda Machado em 14 de abril de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop) realiza, desde a última quinta-feira (6), uma operação tapa buracos em todo município de Guarapari.

No momento estão sendo atendidas as vias principais do Centro, Muquiçaba, Aeroporto e Praia do Morro. Em seguida serão atendidos os demais bairros da cidade. A operação vai acontecer durante o ano inteiro e a meta é atender todo o município.

“Desde o início da gestão temos recebidos diversos pedidos para resolver a situação dos buracos nas vias. Nossa gestão precisou comprar massa asfáltica e esse processo demanda tempo. A população foi paciente e agora estamos realizando o serviço, pois temos ciência dessa necessidade”, afirmou Emanoel Vieira, Secretário Municipal de Obras Públicas.