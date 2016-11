Operadora ativa cobertura 4G em Guarapari

Cinco novas cidades capixabas serão atendidas pela companhia com a nova tecnologia

Uma novidade que promete deixar turistas e moradores mais conectados. É que Guarapari é uma das cinco novas cidades capixabas que passam a ser atendidas pela Oi com tecnologia 4G. A expectativa, segundo a empresa é que o sinal esteja ativado até 31 de dezembro.

As cidades de Linhares, Colatina, São Mateus e Cachoeiro do Itapemirim também vão receber a cobertura. A Oi investiu mais de R$ 44 milhões no Espírito Santo de janeiro a setembro de 2016, registrando aumento de mais de 38% nos investimentos no estado, no acumulado do ano em comparação com igual período do ano passado.

Ainda de acordo com a companhia a prioridade é para os investimentos na expansão e na manutenção da rede como uma das estratégias de seu plano de transformação operacional, que visa a qualidade do serviço oferecido aos clientes em todas as regiões.

No período, a Oi instalou cerca de 2,2 mil novas portas para o serviço de banda larga fixa, ampliando sua capacidade de atendimento. Além disso, 13 novos sites de telefonia móvel foram implantados e 72 foram ampliados ou modernizados. (Sites são locais onde ficam as antenas que realizam a transmissão do sinal do serviço móvel).

A companhia fechou o terceiro trimestre de 2016 com crescimento nos segmentos de banda larga, TV por assinatura e dados móveis. Na banda larga fixa houve aumento de 8% nas adições brutas em relação ao terceiro trimestre do ano passado, registrando o maior patamar desde o início de 2015.