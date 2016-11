Orla de Meaípe recebe obras

Por Marcos Siqueira em 10 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

A Praia de Meaípe vem sofrendo com as ressacas do mar. O vai e vem das ondas já destruiu escadas de acesso e derrubou blocos de concreto que separam a rua da areia. No início dessa semana, a prefeitura iniciou as obras de reconstrução das escadas para melhorar a passagem dos banhistas.

Segundo a assessoria do Vereador Marcial Souza Almeida (Dito Xaréu), o problema vem sendo alertado pelo parlamentar há mais de um ano. Um dos requerimentos foi protocolado na Câmara no dia 22 de junho e aprovado por unanimidade no mesmo mês. O texto enviado para a prefeitura pedia uma avaliação com urgência e a elaboração de um projeto definitivo para contenção da erosão. Outros requerimentos foram protocolados em junho e agosto com o mesmo assunto.

Segundo a moradora do bairro, Marciellen Siqueira (23), o que ainda atrai os turistas para o balneário são os restaurantes. “Meaípe não tem mais praia. A faixa de arreia está muito pequena e a orla não possui calçadão e quiosques como a Praia do Morro. Antigamente, as mesas eram colocadas na arreia e vivia lotado, hoje os bares colocam na rua que está cheia de buracos. Quando chove fica difícil de andar”.

Procuramos a prefeitura para entender os detalhes da obra e quais intervenções serão feitas no local, mas até a publicação desta matéria não tivemos resposta.

Fotos enviadas por Marciellen Siqueira.