Orly está bem após cirurgia e deve voltar ao cargo no final da próxima semana

O prefeito de Guarapari, Orly Gomes, deve ficar afastado do cargo por 15 dias sem substituto legal. Isso porque ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca na manhã de ontem, quando recebeu uma ponte de safena. O procedimento durou cerca de três horas e sem intercorrências.

“A cirurgia foi um sucesso. Orly está em recuperação acima da expectativa. O repouso na UTI é procedimento normal após este tipo de operação. Em breve irá para o quarto”, informou a assessoria de comunicação na tarde de hoje.

Orly tem 62 anos e descobriu que estava com as artérias entupidas após exames médicos de rotina. Ele ainda deve permanecer no hospital por mais cinco dias. A expectativa é que retorne ao cargo até o final da próxima semana.