Os desafios da próxima gestão

Por Lívia Rangel em 17 de outubro de 2016 / Destaque, Guarapari, Política

Na sua opinião: qual o maior desafio da próxima gestão? O Folha da Cidade entrou em contato com sete entidades para que cada uma apontasse a maior dificuldade vivenciada hoje em sua área.

Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) O principal desafio é aquecer o comércio. Os últimos dois anos foram de decréscimo nas vendas. Precisamos recuperar o poder de compra para que volte a ter capital de giro na cidade. Com o desemprego, as pessoas frearam as compras. A situação piorou com o fechamento da Samarco. É preciso encontrar alternativas para fomentar a economia.

Quiosqueiros Hoje, o principal problema é em relação aos banheiros da orla da Praia do Morro. Tem a estrutura e não funciona. Os trabalhadores dos quiosques precisam pagar e ir longe para usar banheiros de outros estabelecimentos da orla. Os turistas também reclamam quando se deparam com as portas fechadas.

Sindicato dos Trabalhadores de Guarapari (Sintrag) Para os funcionários públicos, o grande desafio é a efetiva valorização do servidor por meio da edição de plano de cargos e vencimentos com reconhecimento dos pisos já instituídos por lei federal. Hoje, temos trabalhadores com salário base abaixo do mínimo. Outro desafio é acabar com os cargos comissionados, mantendo a nomeação apenas para secretariado. Isso ajudaria a acabar com o assédio moral de comissionado para com efetivo.

Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari (Sindicig) O setor da construção civil precisa ter a demanda por imóveis incrementada e para isto o prefeito tem que desenvolver duas áreas: atração de novos negócios para aumentar empregos e gerar mais renda, em consequência demanda por imóveis para morar; e desenvolver e qualificar o turismo (vender a cidade) e em consequência aumentar a demanda por imóveis para férias, aposentados e como investimento.

Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) Na educação, é necessária a aplicação do plano municipal como a inclusão da meta de valorização do magistério e eleição dos diretores e coordenadores escolares. Elevação do IDEB a partir do investimento em infraestrutura e formação de professores. Concurso Público e redução de cargos comissionados e contratados. Elevação gradativa da remuneração dos professores para equiparação com as demais carreiras de formação equivalente. Transparência dos recursos do FUNDEB e afins da Educação. Ampliação de vagas nas creches e pré-escola, inclusive em tempo integral para atendimento aos pais trabalhadores. Dinamizar o currículo e recursos didáticos para tornar o ensino mais atraente diminuindo assim a evasão e ampliando o sucesso escolar.

Rede de Promoção de Ambientes Seguros (Repas) São diversos os desafios: moradores de rua, casas abandonadas, manutenção da obra de revitalização de Centro, funcionamento 100% das câmeras do videomonitoramento, implantação da Guarda Municipal. Transformar o Radium Hotel em Centro Cultural. Inclusive, ele pode abrigar seis secretarias, o que reduziria os gastos com alugueis e economia do dinheiro público.