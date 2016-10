 Outubro Rosa Fest agita noite de sábado em Alfredo Chaves

Diversão com responsabilidade social. Esse é o mote de mais uma edição do Outubro Rosa Fest, que acontece esse sábado (08) no parque de exposições de Alfredo Chaves.

O evento contará com várias apresentações musicais a partir das 22h, dentre essas, Banda Tallento’s, Os Avulsos, PR&J e Pilvan Saith. Os ingressos antecipados custam R$ 10 e estão a venda em pontos comerciais de Alfredo Chaves, Iconha, Anchieta e Piúma (veja serviço no final do texto).

A ação é realizada por voluntários e a renda obtida no evento será doada para a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (ACACCI).

Pontos de venda:

Lerinha Moda Infantil – Alfredo Chaves

Loja Água de Cheiro – Iconha

Papelaria Juliana- Anchieta e Piúma