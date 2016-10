Outubro Vermelho: diárias em hotéis a partir de R$ 79

Reportagem: Edna Souza

Hotéis de Guarapari aderiram à promoção do site de compras coletivas e diária custa de R$ 79 a R$ 99. A intenção dos empresários do ramo hoteleiro é dar visibilidade a cidade e chamar o turista na baixa temporada.

A ação, chamada Outubro Vermelho, foi realizada em parceria do Conselho Municipal de Turismo de Guarapari (Comtur) e o site Hotel Urbano. O objetivo é promover a cidade de Guarapari para todo o Brasil com um preço mais barato.

“Eu sou amigo do pessoal do site. Reuni-me com eles e passei a ideia. Eles adoraram e, com isso, foi feito o contato com as empresas fornecedoras do site, mas uma se negou a fazer parte do programa. Nossa intenção é somente colocar Guarapari no destino principal dos turistas, pois as empresas não faturam o total do dinheiro arrecadado”, afirma um dos representantes do Comtur, Gustavo Guimarães.

Ele explica ainda que o site de compras coletivas envia, em média, cerca de 25 milhões de e-mails por dia. “Se nossa promoção está toda semana na caixa de entrada dos clientes do site, eles podem ficar curiosos a conhecer o balneário. Essa curiosidade que queremos despertar nos compradores do Hotel Urbano. Mesmo que eles não venham agora, os turistas ficarão interessados e, mesmo em alta temporada, vão vir para Guarapari”, conta.

A promoção vai até o fim de outubro. E segundo Gustavo, a ação foi experimental. “Nós fizemos o teste para avaliar a aceitação do público. Ainda vamos estudar a possibilidade de ter a promoção mais vezes. No meu hotel, por exemplo, em uma semana tive uma alta de 30% na procura por reservas”.