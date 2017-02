Padre de Guarapari escreve ao policiais militares e destaca a importância deles para a sociedade

Em meio a tanto ódio direcionado aos Policiais Militares nos últimos dias, o padre Gudialace, pároco em Guarapari, escreveu um pequeno texto direcionado aos PM’s. O padre, que já foi entrevistado aqui no Folha da Cidade , expressa os sentimentos que o atingiram nestes dias de caos que se seguiram à paralisação do policiamento em Guarapari.

Leiam o texto e entendam porque o padre em tão pouco tempo em Guarapari conseguiu conquistar a confiança e o respeito geral.

Sou o padre Gudialace, aqui de Guarapari mesmo, no centro.

Muitas vezes recorri aos senhores e senhoras. Estou há um ano à frente da paróquia Nossa Senhora da Conceição, e neste ano já solicitei o vosso auxílio para mais de dez eventos nossos. E fomos atendidos com muita presteza pelos senhores e senhoras, todas as vezes que necessitamos. E devo dizer o quanto somos gratos.