Padre Joãozinho faz show e visita asilo em Guarapari

Por Marcos Siqueira em 31 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

No último sábado (29) um dos maiores nomes da música católica no Brasil esteve em Guarapari para um show beneficente. Padre Joãozinho se apresentou no Sesc e toda a renda foi destinada para o Recanto dos Idosos Santo Antônio. De acordo com a organização, cerca de 700 pessoas compareceram ao evento, que contou com sorteio de brindes e autógrafos.

Segundo a secretária da instituição, Cleide Oliveira, Padre Joãozinho fez um show mensagem lembrando a missão de Madre Teresa de Calcutá e fazendo o convite para que os presentes visitem os idosos. Antes de se apresentar, Joãozinho esteve no recanto, ouviu os moradores e fez um momento de meditação.

A diretora administrativa do asilo, Irmã Marilza Silva (Instituto das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora de Fátima), avaliou que o evento foi muito bom e que o objetivo é terminar as obras de adequação solicitadas pelo Corpo de Bombeiros. “Os idosos ficaram muito contentes com a visita que o padre fez antes do show. Eles gostam de receber as pessoas”.

Irmã Marilza disse que ainda não foi feito o balanço de toda arrecadação. Além da venda dos ingressos, foi realizada uma ação entre amigos. Os vencedores levaram para casa um jogo de churrasco, jogo de panelas e uma fritadeira elétrica que não usa óleo.

A religiosa aproveitou para convidar os interessados em visitar os internos para comparecer no Recanto dos Idosos. A instituição fica aberta ao público todas as terças, quintas, sábados e domingos, das 15h às 16h. Grupos podem realizar o agendamento pelo telefone 3261-5468.