Paella gigante com mais de 60 quilos de mariscos será preparada em Anchieta

Uma Paella gigante com mais de 60 quilos de mariscos será feita pelas mulheres de pescadores de Anchieta, no próximo sábado (24), durante a capacitação em “Cozinha Pesqueira”, realizada pela Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Pesca e Aquicultura.

De acordo com a prefeitura, a capacitação será ministrada pelo Chef Gilson Surrage, e faz parte dos preparativos para o 19ª Festival Capixaba de Frutos do Mar. Ele vai ensinar mulheres de pescadores a fazer uma paella à marineira, prato que é o carro chefe do festival.

O chef vai montar a cozinha ao ar livre, em cima de um barco de pesca. Será usada uma panela com 1,20 metros de diâmetro, feita em cobre e estanho. O prato será feito com mariscos do mar pescados no litoral de Anchieta, legumes e hortaliças da agricultura familiar.

As mulheres vão se preparar para uma aula show na abertura do Festival Capixaba de Frutos do Mar, no dia 12 de outubro em Iriri.

O evento será realizado no próximo sábado (24), das 8h às 11h, no Centro Cultural Thiago Bezerra Leite. As vagas são limitadas e os interessados devem ligar para o telefone da Secretaria de Pesca (28) 3536-1666 para saber como participar. Após a capacitação, haverá degustação da paella e drinks sem álcool, feitos pela Escola Família Turismo Pietrogrande (EFTUR).

Paella

Originaria de Valencia, região costeira da Espanha, a Paella trata-se de um arroz composto de vários ingredientes e especiarias, entre elas o açafrão. Originalmente era feita por trabalhadores do campo, que misturavam vários ingredientes ao arroz, comendo ao final diretamente da panela. Com o passar do tempo, a receita da Paella evoluiu e sofreu modificações.

Por trás de vários mitos e histórias, o mais conhecido significado para o nome do prato é que a palavra “Paella” deriva da antiga palavra francesa “Paelle” (panela em francês), que no Latim é “Patella” (recipiente ou vasilhame). Assim como todos os famosos pratos, a Paella se tornou uma comida mundial. Popularizou-se na Europa Ocidental, na América do norte e latina, e foi sendo adaptada de acordo com os países.

Se interessou?

Capacitação em Cozinha Pesqueira – Prato: Paella Gigante

Local: Centro Cultural Thiago Bezerra Leite

Vagas limitadas – Informações 28 3536-1666 (Secretaria de Pesca)

Data: Sábado, 24 de setembro

Horário: 08h às 11h

Degustação da Paella e Drinks a partir das 11h30.

Fonte: Prefeitura de Anchieta e Petit Gastrô.