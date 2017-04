Pai atira na própria filha durante discussão em Guarapari

Uma discussão familiar acabou em tiro e prisão na tarde de hoje no Bairro Aeroporto, em Guarapari. A filha acabou sendo ferida por um disparo de uma arma de fogo artesanal e o pai, que foi quem atirou, foi parar na delegacia.

Na tarde desta segunda-feira, Antônio Laurindo Monte, 70 anos, começou a discutir com a filha Fabíola de Lurdes Monte, 42, enquanto ela almoçava. Bastante embriagado, o pai foi até um dos cômodos da casa, pegou uma arma de fabricação caseira e atirou na perna da filha.

Foram os próprios vizinhos que socorreram a vítima e a levaram para a Unidade de pronto Atendimento (Upa) de Guarapari. No caminho eles ligaram para a polícia para contar o fato. O acusado, com medo de ser preso, tentou fugir, mas foi agarrado por alguns moradores da Rua José Khroling, onde morava, e chegou a ser agredido. Momentos depois policiais militares chegaram e prenderam o acusado.

Por causa dos ferimentos sofridos até a chegada da polícia, o acusado teve que ser levado também para a Upa da cidade e posteriormente encaminhado para a delegacia. Pouco depois de ser colocado na cela, o acusado deitou no chão e dormiu. Por causa do alto grau de embriagues, ele não pode ser ouvido pelo delegado de plantão. Assim que passar a bebedeira, Antônio Laurindo será ouvido pela autoridade policial.

Por causa do tipo de munição usada na arma, com chumbo granulado, a vítima precisou ser levada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. De acordo com informações da polícia, ela apresentava um quadro estável.

Dentro da residência onde ocorreu o fato, os policiais militares encontraram quatro armas do mesmo tipo. Trata-se de canhões, armas utilizadas por caçadores. Estes dispositivos são colocados em trilhas no meio da mata. Quando o animal passa, aciona o dispositivo e é morto. Geralmente os caçadores usam munição granulada, que foi a mesma usada para atingir a mulher nesta tarde dentro de casa.