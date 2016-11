Painel do Empreendedor aborda qualidade de vida

Por Marcos Siqueira em 23 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Fomentar o empreendedorismo entre os jovens. Esse é o objetivo do 15º Painel do Empreendedor que acontece nesta quinta-feira (24), às 19h, no auditório do IFES de Guarapari. O tema deste ano é “Equilíbrio Vital” e tratará da qualidade de vida no mundo corporativo.

Segundo a estudante do curso Técnico em Administração, Laysliê Sfalsin, ela e os colegas da disciplina de Empreendedorismo organizaram todo o evento com a orientação do professor Caio Ruano. “Convidamos empresários de vários setores de Guarapari que vão falar sobre como começaram seus negócios. O painel vai ser muito bom para aprendermos com as experiências deles”.

Para Caio Ruano, o exemplo prático que será passado pelos convidados vai ajudar a despertar o interesse dos alunos em abrir o próprio negócio.

Os organizadores convidaram Luiz Nicchio, Lucas Nicchio e Agenor Nicchio do Rodoshopping Guarapari. Marcelo Paranhos e Stéphane Figueiredo da agência Espaço Ócio Criativo (projeto Melhor Verão), Fernanda Mazzelli, Karina Ucceli, Camila Carmona, Patrick Nascimento e Mariana Fernandes.

O evento é aberto apenas para estudantes do Ifes.