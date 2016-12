Panelaços: “um esquenta para a manifestação de domingo”

Por Lívia Rangel em 2 de dezembro de 2016 / Destaque, Política

Pelo segundo dia consecutivo foram registrados panelaços nas principais capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília. O movimento pede adesão de mais cidades no protesto de hoje, marcado para às 20h30, horário de Brasília. O manifesto é contra as mudanças feitas no pacote anticorrupção na Câmara dos Deputados.

Entre elas, a possibilidade de punição a juízes e membros do Ministério Público por abuso de poder. Para os manifestantes, se trata de retaliação à Operação Lava Jato. Os internautas estão marcando o ato por meio das redes sociais com as hashtag: #panelaçõ, #vetatemer e #vetastf. Seria um “esquenta para a manifestação de domingo”.

No dia 4 de dezembro, grupos do protesto prometem atravessar a Terceira Ponte no Estado. A manifestação é organizado pelo grupo “Vem Pra Rua”. A expectativa é reunir pelo menos 10 mil pessoas. O ponto de encontro será a partir das 15h no Posto Moby Dick, em Vila Velha, e a partir das 16h na Praça do Papa, em Vitória.

Além do “Vem Pra Rua”, haverá a participação dos grupos “Movimento Brasil Livre (MBL)” e “Nas Ruas”. Mais de 100 cidades já teriam aderido o manifesto. “Como foi tudo muito corrido, estamos pedindo que os manifestantes de Guarapari sigam para Vila Velha e de lá vamos atravessar a Terceira Ponte”, conta a coordenadora estadual do MBL, Raquel Gerde. Mas, ela lembra que hoje, todos podem e devem participar do panelaço.

Nos gritos de protesto estarão críticas às mudanças feitas por deputados no texto do projeto de lei com medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal. A Câmara aprovou o projeto na madrugada dessa quarta, dia 30/11. Mais de 2 milhões de brasileiros também assinaram o pacote que agora segue para análise do Senado.