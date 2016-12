Papai Noel chega hoje em Alfredo Chaves

O Papai Noel estará nesta quinta (22), em Alfredo Chaves para entregar doces às crianças. A chegada do bom velhinho está prevista para acontecer às 20h, em frente à Prefeitura. Em seguida, acontecem as apresentações culturais do Natal Som e Luz 2016.

A vinda do Papai Noel tem apoio da Associação Moto Trial de Alfredo Chaves (Amtac). Hoje também acontece o sorteio da campanha de incentivo fiscal da prefeitura. Os consumidores que trocaram suas notas fiscais no Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC) irão concorrer a cinco prêmios e uma moto 0 km.

PROGRAMAÇÃO 12ª EDIÇÃO NATAL SOM E LUZ

Quinta-feira (22/12)

19h: Desfile da Fanfarra da Escola Municipal Ana Araújo, sob regência do maestro Adolfo Júnior (início em frente a agência dos Correios)

20h: Chegada do Papai Noel com distribuição de doces para as crianças – Apoio: Associação Moto Trial de Alfredo Chaves (Amtac)

21h: Moda de viola com Ny e Guinho

21h45: Sorteio da Campanha de Incentivo Fiscal ‘Consumidor Incentivado, Alfredo Chaves Valorizado

22h: Apresentação Musical Prateado