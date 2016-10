Papai Noel de Perocão voltou e realiza ação solidária neste natal

Por Glenda Machado em 1 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

“Vamos voltar a fazer o Papai Noel?” Foi assim, de repente, que Rachel Barros Carvalho e familiares tiveram a ideia de reviver o bom velhinho que agitava o natal de Perocão na década de 70. Tudo começou com seu pai, José Leonardo Carvalho (o Leozão), que passava férias com a família todos os anos na região. O projeto, que deu certo, caiu no gosto da criançada do bairro e por 30 anos fez a felicidade de muitas famílias carentes e que não podiam dar um presente para os pequenos nesta época festiva.

Agora, pelas mãos de filhos, netos e irmãos o projeto quer tomar vida novamente. “Nosso projeto se resume em dar continuidade ao que foi criado e executado durante o período em que o meu pai estava aqui com a gente. Ele, enquanto pode, fez a alegria de muita gente. Infelizmente um AVC e uma cirurgia na perna o impediram de continuar realizando essa ação solidária. Então chegou a nossa vez. Nos envolvemos e mobilizamos e estamos lutando para arrecadar uma boa quantia em dinheiro para comprar os presentes”, disse Rachel.

E para ajudar a arrecadar o valor necessário, os familiares resolveram fazer uma “Vakinha Online” (Clique aqui). O recurso virtual já reuniu um montante de R$4 mil, mas os organizadores querem mais. “Estimamos a compra de mil presentes para meninos e meninas, e estamos contando com a colaboração das pessoas. Muitos estão nos procurando, inclusive homens e mulheres que no passado receberam um presente do papai noel. Temos fé que vai dar tudo certo”, completou a filha de Leozão.

Para Vinicio Norbin, o Papai Noel de Perocão marcou uma geração de crianças do bairro. “Eu me recordo com saudade disso. A gente ficava esperando o dia 24 de dezembro quando o Papai Noel ia passar. Fico muito feliz em saber que esse projeto vai voltar e com certeza fazer a alegria de muita gente”.

A primeira demanda de presentes vai ser comprada nesta quinta-feira (4). Mas você ainda pode ajudar. O movimento tem uma página no facebook, que pode ser acessada pelo https://www.facebook.com/casadopapainoeldeperocao/ , onde você encontra fotos, vídeos e mais informações sobre o projeto.