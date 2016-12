Papai Noel dos Correios: Presentes devem ser entregues até segunda (05)

Por Marcos Siqueira em 1 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Segunda-feira (05) é o último dia para quem adotou uma cartinha do Papai Noel dos Correios entregar os presentes na agência de Guarapari, no Centro. A entrega é importante para garantir que todos os 435 pedidos sejam atendidos. Segundo o gerente da unidade, Paulo Napoleão, metade dos presentes já foram entregues. Para quem ainda não entregou, o horário de recebimento vai das 9h às 17h.

Há 27 anos o Papai Noel dos Correios faz a alegria de milhares de crianças brasileiras. Mas o trabalho do bom velhinho, com óculos, roupa vermelha e barba branca só é mantido porque milhares de anônimos adotam as cartas escritas por crianças de escolas públicas de diversas regiões do país.

Mais de 15 escolas da cidade foram cadastradas e estão participando. São unidades de ensino das localidades de Bahia Nova, São João de Jaboti, Porto Grande e outros bairros do interior. Paulo contou que os próprios estudantes escrevem as cartinhas e também fazem desenhos. “Eles são orientados pelos professores. Além de ser um projeto social, o objetivo é que eles façam uma redação e aprendam como escrever uma carta”.

O pedido mais recorrente dos pequenos é de material escolar, mas alguns emocionam como o caso dos que pedem uma simples cesta básica. Outra “febre” do momento são os celulares top de linha. “Eles [as crianças] soltam a imaginação, mas se o pedido for muito caro, pode dar outro presente que com certeza quem receber vai ficar muito contente”, explicou o gerente.

A previsão da instituição é atender a 14 mil pedidos em todo o Espírito Santo.