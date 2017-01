Para ele, ônibus são muito mais que meios de transporte

Por Gabriely Sant'Ana em 15 de janeiro de 2017 / Destaque, Geral

Mais do que um meio de transporte, uma paixão. É assim que Nicácio Goulart Macedo, 26, encara os ônibus. Afinal, ele é um busólogo, denominação para estudiosos desse tipo de veículo. Isso mesmo, esse termo existe e Nicácio não está sozinho. São milhares de apreciadores espalhados pelo país e que participam de encontros de modelos antigos e movimentam as redes sociais.

“Antes a gente sofria muito preconceito. Os funcionários das garagens olhavam com desconfiança, quando a gente só queria admirar, conhecer melhor os modelos. Hoje em dia, é mais tranquilo e inclusive tenho muitos amigos motoristas”, diz.

Nicácio conta que o gosto surgiu quando ainda era criança, observando os coletivos que passavam pela sua cidade, Juiz de Fora, e também os de excursão onde viajava com sua família.

Apesar de não morar aqui, ele conta que está sempre na Cidade Saúde, principalmente na alta temporada, e acompanha de perto a busologia capixaba, da qual é um grande admirador. E, claro, as viagens para cá são feitas sempre de ônibus.

Atualmente, Nicácio administra dois grupos especializados em busologia capixaba no Facebook, o “Viação Planeta e Satélite” e o “Viação Alvorada, Sudeste e Flecha Branca”, onde os mais de 600 membros trocam informações sobre o setor, lançamentos, compartilham fotos dos modelos e marcam encontros da turma.

Além disso, o rapaz guarda dezenas de miniaturas de ônibus. As peças são caprichadas, com miolo feito em madeira e plotagem idêntica aos ônibus originais. “Infelizmente, não sou eu que faço. Compro de um amigo. Estou sempre ampliando a coleção”. Ele conta que seus modelos preferidos são o Busscar, pelo conforto (“pena que a empresa faliu”) e Volvo pela potência do motor.

O busólogo também dá seu veredito sobre a nova empresa responsável pelo transporte coletivo em Guarapari. “Gostei muito da pintura da Lorenzutti. Deu uma nova vida para o carro. A combinação do branco com o azul e a aplicação do Guará ficaram excelentes. Muito melhor que o amarelo puro da Asatur. Só uma coisa precisa melhorar: o aumento das linhas de ônibus e criar uma linha da Praia do Morro até a nova rodoviária”, conclui.