Para os amantes de aventura: Pedal Cidade Saúde vêm aí!

Por Glenda Machado em 29 de setembro de 2016 / Destaque, Esporte, Saúde, Turismo

Nos dias de hoje é impossível não se preocupar com o corpo e com a preservação do planeta. Mas será que essas duas questões tão importantes têm alguma ligação? Claro que sim! É o que a Associação Guarapari Bike se propõe a mostrar para os participantes do Pedal Cidade Saúde, que será realizado no fim do mês, dia 30 de outubro.

Com um trajeto, algumas subidas, belas paisagens e muita aventura a pedalada vai proporcionar aos amantes do esporte, além de emoção, a oportunidade de ajudar ao próximo. De acordo com a Associação Guarapari Bike, a pedalada não é para iniciantes, mas sim, para aqueles que já têm prática no esporte. O trajeto possui aproximadamente 40km de estrada de chão na zona rural de Guarapari. Além disso, o ciclista terá direito a hidratação e lanche durante o percurso, pulseira de identificação, equipe de apoio no trajeto, seguro contra acidentes e medalha para todos que completarem o percurso.

Para quem ficou interessado e quer participar do evento, é necessário que o atleta faça a inscrição online (clique aqui) e também leve no dia do ciclismo, 1kg de alimento não perecível. Importante: Os primeiros 200 inscritos levam uma camisa do evento. Os alimentos arrecadados serão distribuídos para ongs de assistência social de Guarapari.

Serviço

Pedal Cidade Saúde organizado pela Associação Guarapari Bike

Data: 30/10/2015

Horário: será divulgado através do site da Associação Guarapari Bike

Local: Rio Calçado – Guarapari

Inscrição: R$50,00 (clique aqui) + 1kg de alimento não perecível